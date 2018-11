Danny Makkelie arbitra o jogo Itália-Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Nov, 2018, 12:07 / atualizado em 14 Nov, 2018, 12:07 | Futebol Internacional

Danny Makkelie, árbitro internacional da FIFA desde 2011, irá arbitrar pela quarta vez um jogo da principal seleção portuguesa, depois de dois jogos de qualificação para os Mundiais de 2014 e 2018 e de um particular, em 2015.



Na campanha para o Mundial2018, Makkelie arbitrou o Hungria-Portugal (0-1), e na qualificação para a competição de 2014 foi o árbitro do Irlanda do Norte-Portugal (2-4), tendo também dirigido o particular entre a França e a equipa lusa (1-0).



A Portugal basta um empate diante da Itália para vencer o grupo 3 e se qualificar para a " final four", mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.



A equipa portuguesa lidera o grupo com seis pontos, mas tem menos um jogo do que a Itália, segunda classificada, com quatro pontos, e a Polónia, terceira e última, com um ponto.





O jogo de sábado entre os transalpinos, que falharam a presença no Mundial2018, e Portugal, eliminado nos oitavos de final do torneio, tem início marcado para as 19h45 (hora de Lisboa).