Darwin é o mais valioso fora das principais Ligas

No seu mais recente relatório,Darwin, que se sagrou o melhor marcador na Liga portuguesa, com 26 golos, numa época em que marcou 34, tem sido, segundo a imprensa, cobiçado por vários clubes europeus, mantendo-se a dúvida se o avançado permanecerá na Luz., numa lista liderada pelo internacional francês Kylian Mbappé (205,6 ME), que optou por permanecer no Paris Saint-Germain, recusando o Real Madrid.Atrás do avançado francês surgem o brasileiro Vinicius Júnior (185,3 ME) e o norueguês Erling Haaland (152,6 ME), futuro reforço do Manchester City.AindaAinda no relatório, que considera Kevin De Bruyne o mais valioso entre os mais velhos, com o belga a surgir na 76.ª posição, com um valor de 57 ME, nota para Salah, que aparece apenas na 80.ª posição (55 ME).