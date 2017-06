David Moyes multado em 34.000 euros por ameaças a uma jornalista

Lusa 09 Jun, 2017, 13:28 | Futebol Internacional

Moyes ameaçou esbofetear a jornalista Vicki Sparks, da BBC, depois do jogo com o Burnley, em 18 de março.



O técnico escocês lamentou depois a atitude, justificando que a ameaça "saiu no calor do momento" e que não revelava "o tipo de pessoa" que considera ser.



A jornalista da BBC, que não apresentou queixa, tinha perguntado ao treinador se se sentia mais pressionado pela presença do dono do clube, Ellis Short, na bancada, o que Moyes negou antes de lhe dizer para "ter cuidado".



"Ainda podes levar uma bofetada, mesmo sendo mulher. Tem cuidado da próxima vez que apareceres", atirou o técnico, numa altura em que pensava que as câmaras já estavam desligadas.



A FA considerou os termos "impróprios e ameaçadores".