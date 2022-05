De Bruyne deixa Manchester City mais próximo do título

O Chelsea completa o pódio, com 70, depois de ganhar, por 3-0, no recinto do aflito Leeds.Com os portugueses José Sá, Ruben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Chiquinho no onze do "Wolves", o Manchester City de João Cancelo e Bernardo Silva inaugurou o marcador com remate cruzado do pé esquerdo de De Bruyne, a passe de Bernando Silva.Dendoncker ainda igualou, ao concluir um contra-ataque com passe decisivo de Pedro Neto, aos 11 minutos, porém De Bruyne estava imparável e devolveu a liderança aos seus aproveitando uma defesa atabalhoada de José Sá – incomodado por Sterling –, fazendo logo a seguir o terceiro em "bomba" à entrada da área, depois de passar por entre dois contrários e evitar um terceiro.Na etapa complementar, o internacional belga aproveitou um mau corte para fazer o seu quarto tento, o 19.º na prova, antes de Sterling, aos 84, fazer o seu 17.º tento na prova, deixando o Wolverhampton, que não ganha há cinco partidas, mais longe da Europa, oitavo com 50 pontos, a cinco do West Ham, sétimo, em posição de ir à Liga Conferência Europa.Também em acerto de calendário, na 33.ª ronda, o êxito do Chelsea começou a desenhar-se cedo, com tento de Mason Mount, aos 4 minutos, colocando a bola no canto superior direito, com a missão dos "blues" a ficar mais fácil após a expulsão de Daniel James, após entrada duríssima aos 24.Aos 55, o médio norte-americano Christian Pulisic ampliou com remate de fora da área e aos 83 foi o avançado belga Romelu Lukaku, paciente na área, a faturar o definitivo 3-0.O Leeds está em posição de descida, em 18.º, com os mesmos 34 pontos que o Burnley, que tem menos um desafio.Em atraso da 30.ª ronda, o Watford impôs um nulo (0-0) ao Everton do suplente André Gomes, sempre superior em terreno forasteiro, mas sem desfazer o 0-0 que o deixa em 16.º, com 36 pontos, dois acima da "linha de água", mas com uma partida a menos, sendo que os anfitriões, penúltimos com 23, já desceram.Com triunfo por 3-0 ao lanterna-vermelha e já despromovido Norwich, em partida da 21.ª jornada, o Leicester, de Ricardo Pereira, lesionado, é 10.º com 45 pontos.