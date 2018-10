De Bruyne recuperado e de volta aos treinos no Manchester City

Lusa Comentários 01 Out, 2018, 17:17 | Futebol Internacional

Terceiro classificado no Mundial2018, com a Bélgia, De Bruyne sofreu uma rotura no ligamento externo do joelho direito a 17 de agosto e, de acordo com o departamento médico dos "citizens", esperava-se uma paragem de três meses.



De forma algo inesperada, mês e meio depois, o atleta está recuperado.



Foi a segunda vez que o jogador contraiu esta lesão, depois de em janeiro de 2016 ter enfrentado uma recuperação de dois meses.



Fotos publicadas nas redes sociais do clube inglês mostram De Bruyne, de 27 anos, de volta aos relvados com os companheiros de equipa.



"Estou de volta aos treinos", publicou De Bruyne, na sua conta oficial do Twitter.



O Manchester City, que defronta o Hoffenheim na próxima quarta-feira para a Liga dos Campeões, é o atual líder da 'Premier League'.