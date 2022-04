Defesa do Nápoles Kalidou Koulibaly volta a ser alvo de insultos racistas

O futebolista internacional senegalês Kalidou Koulibaly, defesa do Nápoles, voltou este domingo a ser alvo de insultos racistas, na vitória em casa da Atalanta (3-1), com o clube de Bérgamo a repudiar este comportamento.