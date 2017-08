Defesa e ataque organizados em destaque no Steaua Bucareste

Lusa 22 Ago, 2017, 16:13 | Futebol Internacional

Nicolae Dica, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão, na quarta-feira em Bucareste, pretende a mesma atitude demonstrada pela sua equipa em Alvalade (0-0), reconhecendo que esteve perto de vencer o jogo.



"Tivemos lá [Alvalade] duas ou três ocasiões muito boas, mas precisamos de ter muitas mais desta vez", referiu o treinador, acrescentando estar consciente de que os seus jogadores acreditam na possibilidade de eliminar o Sporting.



Quanto ao Sporting, Nicolae Dica admite que é um adversário com jogadores muito perigosos, principalmente do meio-campo para a frente, e destacou Bruno Fernandes, um avançado que "custou muito dinheiro" e que "marcou dois golos ao Vitória de Guimarães".



"Vamos defrontar uma equipa que talvez se vá apresentar ainda mais forte do que em Lisboa. Os jogadores do Sporting vão estar ainda mais concentrados", considerou Nicolae Dica, antevendo mais dificuldades do que no jogo da primeira mão.



O treinador considera que, mesmo como 'outsider', a equipa acredita, até pelo que fez em Alvalade, contra todas as expetativas, ser possível eliminar os 'leões' e entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões.



"É uma partida muito importante para nós e para o futebol romeno", considerou o treinador, acrescentando estar na posse de todo o conhecimento da equipa do Sporting, bem como dos seus jogadores, que foram estudados ao pormenor.



A opinião do treinador Nicolae Dica, no que respeita à hipótese de o Steaua Bucareste eliminar os 'leões', é também partilhada pelo português Filipe Teixeira, que foi o jogador escolhido da equipa romena para falar à comunicação social.



"Espero um Sporting muito ofensivo. O Sporting entra sempre com intensidade muito forte e isso é visível nas equipas de Jorge Jesus. Espero um jogo com mais oportunidades e quem for mais eficaz irá ganhar", considerou, atribuindo o favoritismo aos 'leões' mesmo depois do 0-0.



O médio português espera que o Steaua faça um bom jogo, a exemplo de Alvalade, com a diferença de que consiga concretizar em golo as oportunidades criadas, e, por outro lado, que consiga atrasar ao máximo o poder ofensivo do Sporting.



"Vai ser uma partida muito difícil, mais difícil do que em Lisboa. O Sporting tem uma grande força ofensiva, estamos preparados e esperamos dar o nosso melhor", defendeu Filipe Teixeira, que realçou ainda a vitória dos 'leões' por 5-0 frente ao Vitória de Guimarães.