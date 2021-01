Defesa espanhol Pol Lirola emprestado pela Fiorentina ao Marselha

“O lateral direito da Fiorentina chega por empréstimo ao Olympique de Marselha até final da temporada”, indica o Marselha, que historia o percurso do futebolista, de 23 anos, lembrando a conquista do Europeu de sub-21, em 2019.



O jogador, das camadas jovens do Espanyol, chegou a Itália para os juniores da Juventus, e, já sénior, representou o Sassuolo e a Fiorentina.



Na Liga francesa, o Marselha tem tido uma campanha irregular e na última jornada empatou sem golos na visita ao Dijon, 18.º e antepenúltimo classificado, ocupando o sexto lugar na ‘Ligue 1’, a oito pontos do líder Lyon, mas com menos dois jogos.