Defesa Iago Santos deixa Moreirense e ruma aos sauditas do Al Taawon

A equipa do principal campeonato saudita informou, na sua conta oficial do Twitter, que o brasileiro, de 28 anos, "assinou contrato", tendo colocado uma imagem do jogador a assinar o documento.



Iago Santos vai reencontrar o treinador Vítor Campelos, que o orientou entre julho e dezembro de 2019 no Moreirense, após ter decidido não renovar o contrato que o ligava aos ‘cónegos' até 30 de junho.



Central mais utilizado pelos minhotos em 2019/20, com 27 jogos oficiais, Iago vai falhar a receção do Moreirense ao Sporting, que encerra a 30.ª jornada da I Liga, às 21:00 de segunda-feira, obrigando o treinador Ricardo Soares a mudar a defesa habitualmente utilizada.



Contratado pelo Moreirense no verão de 2017, Iago apontou um golo em 25 jogos oficiais na primeira época pelo emblema do concelho de Guimarães e realizou 19 partidas, com outro golo apontado, na temporada 2018/19, sempre na I Liga.



O futebolista representou ainda a Académica, tendo cumprido 49 jogos pela formação de Coimbra, nas temporadas 2014/15 e 2015/16, também no principal campeonato nacional.