Defesa inglês Trippier operado devido a uma pubalgia

"A operação decorreu sem complicações e, a partir de agora, o internacional inglês iniciará o processo de recuperação, através de fisioterapia e trabalho em ginásio”, indica o Atlético de Madrid, no qual alinha o avançado português João Félix.



Trippier, que foi contratado antes do início da época ao Tottenham, submeteu-se, inicialmente, a um tratamento conservador para debelar as dores que afetam o jogador há duas semanas, mas, face a melhorias pouco significativas, o departamento médico do clube espanhol decidiu-se por uma intervenção cirúrgica.