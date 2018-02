Delfim antevê noite europeia de Sporting e Sp. Braga

Na primeira mão o Sporting venceu o Astana, no Cazaquistão, por 3-1, e o Sporting de Braga perdeu em Marselha, por 3-0.



O ex-médio realçou, em conversa com o jornalista Pedro Luiz Cid, que o Sporting precisa de estar precavido porque a qualquer altura o adversário pode pôr em causa a eliminatória.



Face à exigência da época Delfim admitiu que Jorge Jesus faça uma gestão ao pormenor dos jogadores que passa por uma recuperação ativa.



Quanto à tarefa do Sp. Braga o ex-jogador referiu: “Não há impossíveis. O Sp. Braga está ciente do que fez e não fez em Marselha e pode aproveita rum eventual relaxamento dos franceses”.