Depay faz "hat-trick" no triunfo do Lyon 4-1 sobre o Dijon

Nove dias depois de disputar a meia-final da Liga dos Campeões de futebol, em Lisboa, com derrota (0-3) com o Bayern Munique, a equipa do guarda-redes português Anthony Lopes estreou-se no campeonato, com vitória em desafio da segunda jornada.Depay empatou aos 39 minutos e marcou ainda aos 45+1 e 66, de penálti, sendo que o outro golo dos anfitriões foi um autogolo de Lautoa (45). Scheilder tinha colocado o Dijon, que averbou a segunda derrota, na frente aos 14 minutos.

O Lyon não contou com o contributo do influente Houssem Aouar, que teve um teste positivo para a covid-19.