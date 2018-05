Depoitre "salva" Huddersfield e Man. Ctiy soma recordes

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mai, 2018, 08:31 / atualizado em 10 Mai, 2018, 08:31 | Futebol Internacional

O avançado belga aproveitou bem uma saída em falso do guarda-redes Willy Caballero para pôr o Huddersfield em vantagem em casa do Chelsea, aos 50 minutos, mas o espanhol Marcos Alonso fez o empate para os "blues" aos 62, num lance fortuito, com a bola a bater-lhe na cara, após um alívio de um defesa contrário.



Com este empate, o Huddersfield garantiu matematicamente a manutenção e praticamente selou a despromoção do Swansea, do treinador português Carlos Carvalhal, que na última ronda teria de vencer, esperar que o Southampton perca e recuperar de uma desvantagem de nove golos para os "saints".



O empate foi menos positivo para os campeões de 2016/17, que, com uma jornada por disputar, ficaram a dois pontos do Liverpool, ocupante do último lugar de acesso à Liga dos Campeões, para a qual já garantiu a presença o Tottenham, que venceu o Newcastle, por 1-0, com o 29.º golo de Harry Kane no campeonato.

Bernardo Silva deu cor à vitória dos "citizens"

Com o português Bernardo Silva a marcar o segundo golo, aos 34 minutos, o campeão Manchester City venceu o Brighton por 3-1, batendo os recordes de vitórias (31), golos (105) e pontos (97) numa só temporada da 'Premier League', que estavam na posse do Chelsea deede 2019/10.



Os brasileiros Danilo (16 minutos), que já passou pelo FC Porto, e Fernandinho (72) marcaram os outros golos dos "citizens", numa partida em que o alemão Leroy Sané fez as três assistências.



O encontro marcou igualmente a despedida do costa-marfinense Yaya Touré do Manchester City, após oito temporadas ao serviço do clube.



Num encontro entre duas equipas com as posições definidas, o Leicester, com Adrien Silva a titular, venceu o Arsenal, por 3-1.



O nigeriano Kelechi Iheanacho (14 minutos), Jamie Vardy (76), de grande penalidade, e o argelino Riyad Mahrez (90) marcaram os golos dos "foxes", com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (53) ainda a empatar para o Arsenal, que jogou com menos um desde os 15 minutos, por expulsão do grego Konstantinos Mavropanos.