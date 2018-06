Dérbi de Luanda no arranque da segunda volta do Girabola angolano

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 09:53 | Futebol Internacional

A partida entre os ‘militares’ do 1.º de Agosto e os ‘sambilas’ do bairro do Sambizanga está agendada para a tarde de sábado, com os visitantes a iniciarem a segunda volta do Girabola com uma vantagem quatro pontos para o segundo classificado, o Petro de Luanda.



No mesmo dia, os ‘petrolíferos’ da capital viajam mais de 1.000 quilómetros, até ao sul do país, para defrontarem, em Menongue, o Cuando Cubango FC, igualmente para a 16.ª jornada do campeonato angolano.



Depois de vários meses na liderança da tabela - ultrapassados pelo 1.º de Agosto, que só nas últimas semanas realizou os quatro jogos que tinha em atraso -, os ‘polícias’ do Interclube, que iniciam a segunda volta no terceiro posto, recebem em casa, na capital, igualmente no sábado, os ‘militares do sul’, do Desportivo da Huíla, à espera de um deslize dos primeiros.



A jornada abre já na sexta-feira, em Luanda, com o Kabuscorp do Palanca a receber o Recreativo da Caála, do Huambo, enquanto no domingo as atenções estão concentradas na província de Benguela, com duas partidas agendadas. O 1.º de Maio recebe na cidade de Benguela o Recreativo do Libolo e os vizinhos do Académico do Lobito jogam em casa com o Sporting de Cabinda.



A primeira volta do campeonato angolano ficou marcada pela desistência do JGM do Huambo, por problemas financeiros, tendo a Federação Angolana de Futebol ordenado que todos os jogos entretanto realizados fossem anulados e retirados os pontos atribuídos.



Por esse motivo, em 15 jornadas possíveis, serão realizadas 14 jogos por cada equipa, nas duas voltas da competição.



Programa da 16.ª jornada:



- Sexta-feira, 08 jun:



Kabuscorp do Palanca - Recreativo da Caála.



- Sábado, 09 jun:



Sagrada Esperança - Domant FC do Bengo.



Cuando Cubango FC - Petro de Luanda.



Interclube - Desportivo da Huíla.



Progresso do Sambizanga - 1.º de Agosto.



- Domingo, 10 jun:



1.º de Maio - Recreativo do Libolo.



Académico do Lobito - Sporting de Cabinda.



Classificação:



1. 1.º de Agosto, 31.



2. Petro de Luanda, 27.



3. Interclube, 26.



4. Desportivo da Huíla, 21.



5. Académica do Lobito, 20.



6. Kabuscorp do Palanca, 19.



7. Recreativo do Libolo, 18.



8. Sporting de Cabinda, 17.



9. Bravos do Maquis, 16.



10. Progresso do Sambizanga, 16.



11. Sagrada Esperança, 15.



12. Cuando Cubango FC, 14.



13. 1.º de Maio, 14.



14. Recreativo da Caála, 12.



15. Domant do Bengo, 11.



16. JGM do Huambo (desistiu).