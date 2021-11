Derby County, equipa de Wayne Rooney, punido com a perda de mais nove pontos

Com mais este castigo, esta temporada, o Derby County já soma uma penalização total de 21 pontos, tudo devido a questões financeiras, situação que deixa o clube no último lugar do 'Championship', com três pontos negativos e a 18 dos lugares de manutenção.



O Derby County é treinado por Wayne Rooney, antigo avançado que detém o título de melhor marcador de sempre da seleção inglesa, com 53 golos, e o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisola dos 'três leões', com 120 internacionalizações, menos cinco que o recordista, o lendário ex-guarda-redes Peter Shilton.



Aos 36 anos, o antigo jogador de Manchester United e Everton está na segunda temporada como treinador do Derby County, depois de, na última temporada, ter salvado a equipa da descida ao terceiro escalão.