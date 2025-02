Desportivo da Huila, de Paulo Torres, atrasa-se na corrida aos lugares cimeiros do Girabola

O golo do Wiliete de Benguela, que reforçou o segundo lugar, com 38 pontos, foi marcado por Kaporal, aos 87 minutos, na província angolana de Benguela.



O Desportivo de Huíla está na 10.ª posição do campeonato, com 18 pontos.



O Kabuscorp do Palanca venceu na receção ao Carmona FC por 3-0, em Luanda, após golos de Filhão, aos seis minutos, Enock, aos 11, e aos 45, por Geuda.



Na mesma tarde, o Sagrada Esperança venceu na visita ao Santa Rita de Cássia, por 3-0, com golos de Mussá, aos dois, Melono Dala, aos 18, e Lépua, aos 47.



O Luanda City, por sua vez, venceu na receção ao Desportivo da Lunda Sul por 2-1, com golos de Mona, e Anderson, enquanto Crespo, aos 14, reduziu.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 14 golos, seguido por Lito (São Salvador), com sete, Pedro Aparício e Julinho (Petro de Luanda) e Betinho (Interclube), todos com cinco.