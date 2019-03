Desportivo da Huíla permite empate do líder 1.º de Agosto no Girabola

Lusa Comentários 03 Mar, 2019, 20:01 | Futebol Internacional

A vencer por 3-1 até aos 82 minutos, o Desportivo desacelerou o jogo e consentiu, nesse minuto, que Vamilson marcasse o 3-2 e, cinco minutos depois, que Bobo igualasse a partida.



Disputado no Estádio do Ferroviário, os anfitriões marcaram por Lionel (31 minutos), Milton (72) e Manico (76). Pelos visitantes rubricaram Kilá (33), Vanilson (82) e Bobó (87).



Com mais este empate, depois do obtido na ronda anterior diante do Interclube (0-0), o tricampeão mantém-se na primeira posição com 35 pontos, contra 29 do Desportivo, que segue em terceiro.



O Petro, que tem o jogo no terreno do Cuando Cubango FC marcado para quarta-feira devido à participação na Taça da Confederação - perdeu hoje na receção aos egípcios do Zamalek (1-0) -, ocupa o segundo posto, com 31 pontos, mas com menos dois jogos.



A 17.ª jornada começou sábado com a derrota do quarto classificado, Kabuscorp do Palanca, no terreno do Interclube, por 3-2, estando também em destaque o Atlético Sport Aviação (ASA), que recebeu e venceu os Bravos do Maquis por 2-1.



Para tal, os 'aviadores' suspenderam temporariamente a greve em luta pelos cinco meses de salários em atraso, cumprindo o jogo para evitar duas faltas de comparência seguidas na prova - falharam na semana passada a deslocação ao terreno do Sagrada Esperança -, o que equivale à desqualificação da competição.



Já hoje, o Sagrada Esperança foi ao Uíge bater o Santa Rita de Cássia por 2-1, tendo-se registado empates em mais dois jogos: a zero entre a Académica do Lobito e o Recreativo de Caála e a um golo entre o Progresso do Sambizanga e o Sporting de Cabinda.







Resultados da 17.ª jornada:



- Sábado, 02 mar:



Interclube de Luanda - Kabuscorp do Palanca, 3-2



Recreativo do Libolo - Saurimo FC, 2-1



Atlético Sport Aviação (ASA) - Bravos do Maquis, 2-1



- Domingo, 03 mar:



Desportivo da Huíla - 1.º de Agosto, 3-3



Santa Rita de Cássia do Uíge - Sagrada Esperança, 1-2



Académica do Lobito - Recreativo da Caála, 0-0



Progresso Sambizanga - Sporting de Cabinda, 1-1



- Quarta-feira, 06 mar:



Cuando Cubango FC - Petro de Luanda







Classificação:



1. 1.º de Agosto, 35 pontos



2. Petro de Luanda, 31 (menos dois jogos)



3. Desportivo da Huíla, 29 (menos um jogo)



. Kabuscorp do Palanca, 28



5. Progresso do Sambizanga, 26



6. Sagrada Esperança, 25



7. Interclube de Luanda, 21



. Recreativo de Caála, 21



9. Bravos do Maquis, 20 (menos um jogo)



. Recreativo do Libolo, 20 (menos um jogo)



11. Santa Rita do Uíge, 18



. Atlético Sport Aviação (ASA) 18



. Sporting de Cabinda, 18



14. Académica do Lobito, 17



15. Saurimo FC, 13



16. Cuando Cubango FC, 11 (menos um jogo).