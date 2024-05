Desportivo da Lunda Sul empata com Kabuscorp do Palanca no Girabola

O Desportivo da Luanda Sul empatou ontem 0-0 com o Kabuscorp do Palanca e mantém-se no terceiro lugar do campeonato angolano de futebol, com 48 pontos, em jogo da 28.ª jornada.

O Kabuscorp do Palanca é o quarto, com 43 pontos, e está sem qualquer possibilidade de lutar pelo título, à semelhança do seu adversário desta tarde.



Também hoje, o Interclube venceu na visita ao Sporting de Cabinda por 2-1, após golos de Gladilson, aos 12 minutos, e Benvindo, aos 72, e reforçou o oitavo lugar, com 34 pontos.



Já o Bravos do Maquis venceu o quase despromovido Clube Recreativo União de Malanje, por 4-0, com golos de Nigo, aos 23, Gogoró, aos 45+2, e Jorginho, aos 73 e 90+2.



O líder Petro de Luanda, sob o comando do treinador português Alexandre Santos, defronta no domingo o Desportivo da Huila, do compatriota Paulo Torres, no reduto deste, e, em caso de vitória, e derrota do Sagrada Esperança, que joga diante do Wiliete de Benguela, sagra-se campeão angolano pela terceira vez consecutiva.



Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista de melhores marcadores, com 14 golos, seguido por Mussá (Desportivo da Lunda Sul), com 12.