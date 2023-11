Desportivo da Lunda Sul vence Clube Recreativo União de Malanje no Girabola

Com este resultado, o Desportivo da Lunda Sul ascendeu a segundo do campeonato angolano de futebol, com 10 pontos.



Resultados da quinta jornada:



- Quarta-feira, 22 nov:



Académica do Lobito – Desportivo da Huila, 2-0



- Sábado, 25 nov:



Clube Recreativo União de Malanje – Desportivo da Lunda Sul



- Domingo, 26 nov:



Wiliete de Benguela – Kabuscorp do Palanca



1.º de Agosto – Sporting de Cabinda



Santa Rita de Cássia – Interclube



São Salvador do Zaire – Recreativo do Libolo



Adiado



Sagrada Esperança – Petro de Luanda



Classificação:



1. Petro de Luanda, 11 pontos.



2. Desportivo da Lunda Sul, 10



3. Sagrada Esperança, 9



4. Wiliete de Benguela, 7



5. Académica do Lobito, 7



6. Desportivo da Huila, 6.



7. 1.º de Agosto, 4



8. Kabuscorp do Palanca, 4



9. Bravos do Maquis, 4



10. São Salvador do Zaire, 3



11. Santa Rita de Cássia, 3



12. União de Malanje, 3



13. Interclube, 1



14. Sporting de Cabinda, 1



15. Recreativo do Libolo, 0