Di María marca e assiste no primeiro jogo oficial pela Juventus

O argentino, reforço da 'velha senhora' neste início de época, já tinha alinhado em quatro jogos particulares, mas sem marcar pelo seu novo clube.



Di María, que em Portugal brilhou ao serviço do Benfica, marcou aos 26 minutos, a passe do antigo portista Alex Sandro, e aos 51 serviu para golo o sérvio Dusan Vlahovic, então a fechar a contagem, depois de ter feito o 2-0 aos 43, de grande penalidade.



Numa jornada em que não houve empates, há 10 equipas com três pontos, com a equipa de Turim a posicionar-se no segundo lugar, devido à diferença de golos.



Melhor, só o Nápoles, que hoje goleou por 5-2 o Verona, no terreno deste.



O internacional luso Mário Rui (substituído aos 83 minutos) assistiu o eslovaco Stanislas Lobotka, para o quarto golo dos visitantes, aos 65 minutos.



Os outros golos do Nápoles foram do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (37), do nigeriano Victor Oshimen (45+3), do polaco Piotr Zielinski (55) e de Matteo Politano (79).



Pelo Verona marcaram Kevin Lasagna (29) e o francês Thomas Henry (48).