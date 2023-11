Di María prepara o adeus à Argentina já no próximo verão

O extremo do Benfica consumou o que já tinha demonstrado. A hora está a chegar e deixará a seleção depois da Copa América do próximo verão.Na Copa América de 2024, nos Estados Unidos, a seleção de Lionel Scaloni defenderá o título conquistado em 2021, graças a um golo de Di María no jogo da final, frente ao Brasil, no Maracanã.



Nas redes sociais Di María revelou o sentimento na hora de anunciar o adeus.





"Não consigo expressar em palavras o quanto a ovação das pessoas me encheu a alma neste último tempo", referiu.





" A Copa América será a última vez que visto a camisola da Argentina, com toda a dor na alma e com um nó na garganta despeço-me da coisa mais bonita que me aconteceu na minha carreira, vestindo-a, suando-a e sentindo-a com todo o meu orgulho"





Termina com agradecimentos e um "vamos lá Argentina, pelo amor de Deus!".