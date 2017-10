Diana Silva garante ambição para o Mundial`2019

Mário Aleixo - RTP 20 Out, 2017, 10:34 / atualizado em 20 Out, 2017, 10:34 | Futebol Internacional

"Tenho treinado para isso (para ser uma dor de cabeça para as adversárias), quero conquistar o meu lugar e se puder jogar, quero, claro, contribuir para a vitória", afirmou a jogadora durante o estágio que a seleção feminina está a realizar na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Diana Silva, de 22 anos, classificou como "bastante equilibrado" o grupo 6 de apuramento, que junta a Portugal as seleções da Bélgica, da Itália, da Roménia e da Moldávia.



"É um grupo bastante equilibrado e temos também fortes possibilidades de nos qualificarmos", disse, acrescentando que a receção à Bélgica, agendada para terça-feira, será muito importante: "Este primeiro jogo, que é o inicio do apuramento, é o mais importante".



Diana Silva garantiu que o grupo não sente mais pressão por se ter estreado em julho passado em fases finais do Europeu de futebol, competição em que conseguiu uma vitória e duas derrotas.



"Não sentimos pressão, há maior responsabilidade, mostramos que temos valor e capacidade para estar neste tipo de competições e temos de continuar a demonstrar", disse.

Coesão na convocatória

Diana Silva considerou positivo o facto de as jogadoras convocadas por Francisco Neto e que alinham em Portugal serem maioritariamente oriundas de apenas dois clubes, o Sporting e o Sporting de Braga.



"É visível que a maior parte da convocatória são jogadoras de duas equipas que estão a jogar atualmente no campeonato português. Acho que isso pode ser uma vantagem porque nos conhecemos melhor, jogamos mais tempo juntos, esperemos que isso contribua ao nível da seleção", disse



A jogadora leonina mostra-se satisfeita com o facto de o futebol feminino "estar a crescer" e de cada vez mais "as pessoas acompanharem" a variante feminina.



Por isso, Diana Silva deixou um pedido para o jogo de terça-feira, frente à Bélgica, no estádio municipal 25 de Abril, em Penafiel: "Espero que vão apoiar a seleção, nós também precisamos dessa parte!".



Portugal é a última seleção a estrear-se no grupo 6 da zona europeia, liderado pela Itália, que soma duas vitórias em dois jogos.