Diego Alonso dispensado do Sevilha

A derrota caseira do Sevilha, por 3-0, diante do Getafe, na Liga espanhola de futebol, ditou hoje a saída do treinador, o uruguaio Diego Alonso, que em 14 jogos no comando técnico dos andaluzes apenas ganhou dois desafios.

“O clube agradece ao técnico uruguaio os seus serviços e deseja-lhe a melhor sorte no futuro”, escreveram os sevilhanos no seu site, menos de uma hora depois de novo desaire.



O antigo selecionador do Uruguai chegou ao Sevilha em 10 de outubro, substituindo José Luis Mendilibar, com contrato somente até ao final da época, contudo a estreia como treinador em Espanha foi diferente dos tempos em que passou pelos relvados, tendo representado, enquanto jogador, o Valência, Atlético de Madrid, Santander, Málaga e o Múrcia.



Nas várias competições sob a liderança de Diego Alonso, o Sevilha venceu somente dois encontros, ambos na Taça do Rei, perante os modestos Quintanar e Astorga.



Na Liga dos Campeões, somou quatro derrotas em outros tantos jogos, duas com o Arsenal, uma com o PSV e outra com o Lens, enquanto no campeonato espanhol não venceu, com cinco empates e três derrotas.