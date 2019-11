Diego Maradona recua na decisão e mantém-se no comando do Gimnasia de la Plata

", escreveu Maradona, na rede social Instagram.Na terça-feira, o antigo internacional argentino, de 59 anos, renunciou ao cargo de treinador do Gimnasia de la Plata, devido ao facto de o presidente do emblema argentino, Gabriel Pellegrino, não se candidatar às eleições do clube, que ocorrem no sábado.Desta forma, Maradona, que foi anunciado como treinador do Gimnasia em 5 de setembro, vai orientar o "Lobo" na partida de domingo, diante do Arsenal de Sarandí, em jogo da 14.ª jornada do campeonato argentino.

Até ao momento, "El Pibe" dirigiu o conjunto de La Plata em oito partidas, somando três vitórias e cinco derrotas, sendo que a equipa ocupa o 22.º e antepenúltimo lugar, com 10 pontos.