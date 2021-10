Dinamo Kiev bate Mariupol e segue líder no campeonato ucraniano

O Dinamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, saiu hoje vencedor do reduto do lanterna-vermelha Mariupol (3-2), numa partida da 13.ª jornada da Liga ucraniana, e prossegue na liderança isolada.