Dínamo Kiev-Sporting marcado para 7 de abril

A partida tinha sido adiada, e deslocada da Ucrânia, devido à investida militar russa naquele país, ficando marcada agora para as 13:00 de Lisboa em Bucareste, capital da Roménia.

Será o primeiro jogo oficial de uma equipa ucraniana desde o início da guerra.

A equipa jovem do Dínamo Kiev fixou-se na cidade romena, a terra natal do treinador principal do clube, Mircea Lucescu, e o encontro será disputado no estádio Giulesti, mais de um mês depois da data original, 02 de março.

Kiev ou Sporting vão defrontar, depois, o Benfica no dia 13, estando então em jogo um lugar nas meias-finais da prova europeia sub-19.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia, que já matou pelo menos 1.119 civis, incluindo 139 crianças, e feriu 1.790, entre os quais 200 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.