Diogo Costa ambiciona terminar apuramento sem golos sofridos

Diogo Costa sublinha que esse facto seria um "conforto muito grande" e um "aviso" para os adversários.

"É algo que gostaria que fosse possível. É um objetivo, não o principal, porque esse é o apuramento. Mas, seria um conforto muito grande não sofrer até final da qualificação e acho que isso até seria um aviso para as outras seleções. Como equipa, vamos tentar que isso aconteça. Seria muito bom", afirmou Diogo Costa.

O guardião de 24 anos, titular incontestável, manteve a baliza a zero nas últimas quatro jornadas do Grupo J.

Costa falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, a preparar o confronto de sexta-feira com a Eslováquia.

"Pensávamos que o grupo ia ser mais difícil, mas também fomos nós que o tornámos mais fácil. Sabemos que vamos apanhar uma Eslováquia motivada, já que também está a tentar o apuramento. O jogo em Bratislava foi complicado [1-0] e, sinceramente, esperamos agora o mesmo", referiu o jogador do FC Porto.

No arranque desta qualificação, o selecionador Roberto Martínez confirmou publicamente que Diogo Costa seria o dono da baliza portuguesa, à frente de Rui Patrício, o guarda-redes mais internacional de sempre pela seleção nacional (107 internacionalizações).

"É um orgulho ser o `número 1`. É uma grande responsabilidade. Tenho um enorme respeito pelos meus colegas, pelo Rui e pelo José Sá, e quando entro em campo também os estou a representar e a jogar por eles", disse.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu.

"Seria um orgulho e uma alegria conseguir o apuramento neste jogo e logo no Estádio do Dragão. É a minha casa desde pequeno", lembrou o guardião nascido em Rothrist, na Suíça.

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia-Herzegovina e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

c/Lusa