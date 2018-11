Diogo Dalot diz que Mourinho foi importante na mudança para o Manchester United

Lusa Comentários 29 Nov, 2018, 18:55 / atualizado em 29 Nov, 2018, 18:59 | Futebol Internacional

"José Mourinho foi uma grande influência para eu vir para aqui. A sua história fala por si, a forma como ele treina e a forma como ele fez mudar o futebol. O relacionamento que ele tem com os jogadores é muito bom, e foi bastante pressuasivo comigo", revelou o internacional sub-21 por Portugal.



Dalot mencionou que o conhecimento de José Mourinho sobre o FC Porto, no qual conquistou, em 2002/03, a Taça de Portugal, a Supertaça, a I Liga e a Taça UEFA (agora Liga Europa), e, em 2003/04, a I Liga e a Liga dos Campeões, foi fundamental para a sua contratação.



"É uma grande ligação com o FC Porto. José Mourinho conhece o antigo clube onde joguei, sabe a forma como penso porque os jogadores do Porto pensam de uma forma diferente dos outros clubes, e ele sabia disso. [...] Não tenho dúvidas de que em Portugal, o melhor clube para se formar um jogador é o FC Porto", referiu.



O defesa de 19 anos reconhece que o compatriota Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, foi outra influência para assinar contrato com os 'red devils', em cuja equipa o capitão da seleção portuguesa alinhou durante seis anos, entre 2003 e 2009.



"Ele foi a inspiração para eu jogar futebol. A maneira como ele jogou aqui, a maneira como ele se desenvolveu, foi inacreditável. Eu quero dar esse passo também, melhorar e jogar por muitos anos aqui. Espero que um dia os fãs do United digam que foi bom para eles terem o Dalot aqui", afirmou.



Nesta temporada, Diogo Dalot participou em dois encontros, um na primeira jornada da Liga dos Campeões, frente aos suíços do Young Boys, e o outro para a terceira eliminatória da Taça da Liga, com o Derby County, que terminou com a eliminação do Manchester United através do desempate por grandes penalidades.