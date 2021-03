Diogo Dalot marca no triunfo do AC Milan, que pressiona o rival Inter

O bósnio Rade Krunic, de livre direto, abriu o marcador aos 27 minutos e, aos 50, com um forte remate, o lateral luso, que se estreou a marcar na Série A, sentenciou a partida, permitindo aos ‘rossoneri’ atingir 56 pontos, a três do eterno rival Inter, que só joga na segunda-feira, frente à Atalanta, quinta classificada.



Diogo Dalot e Rafael Leão, que ocupou o lugar do lesionado Zlatan Ibrahimovic, foram titulares no AC Milan, enquanto Miguel Veloso jogou de início no Verona, oitavo classificado, com 38 pontos, a seis do Nápoles, que tem menos dois jogos e é sexto, lugar que pode garantir a última vaga para a Liga Europa.



Dalot vai reencontrar na quinta-feira o Manchester United, que emprestou o defesa ao AC Milan, em jogo da Liga Europa, numa eliminatória na qual Rafael Leão também encontrará Bruno Fernandes, com quem jogou no Sporting.



Fiorentina e Parma, que teve Bruno Alves no banco, empataram 3-3, resultado que interessou mais aos forasteiros, penúltimos, com 16 pontos, a cinco da ‘salvação’, garantida pelo 17.º lugar, do Cagliari, que joga ainda hoje em casa da Sampdoria.



A Fiorentina, que não ganha há três jogos, é 14.ª, com 26 pontos, seis acima da ‘linha de água’.



Pedro Pereira foi titular no lanterna-vermelha Crotone, que, em duelo de ‘aflitos’, ganhou ao Torino por 4-2, somando agora 15 pontos, contra 20 do adversário, antepenúltimo.



Ao fim da manhã, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, venceu por 1-0 na receção ao Génova e subiu, provisoriamente, ao quarto lugar.



Um golo de Gianluca Mancini, aos 24 minutos, garantiu o triunfo da equipa da Roma, que conseguiu segurar a preciosa vantagem até ao final da partida.



Com este triunfo, a Roma está em quarto lugar, com 50 pontos, a dois da Juventus, que é terceira e tem menos um jogo, e com um ponto de avanço sobre a Atalanta, que joga na segunda-feira, no terreno do líder Inter de Milão, que soma 59.