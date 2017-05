Diogo Gonçalves confiante no apuramento para os oitavos de final

Lusa 22 Mai, 2017, 16:00 | Futebol Internacional

“Claro que não estamos contentes com o resultado de ontem [domingo], mas a equipa está moralizada e focada no seu objetivo. Fizemos um bom jogo, criámos situações [de golo]... a bola não entrou, é certo, mas isso faz parte do futebol. Vamos continuar a crescer e já estamos prontos para o próximo jogo”, referiu.



Citado no sítio da Federação Portuguesa de Futebol na Internet, o jogador do Benfica considerou que, frente ao conjunto africano, Portugal teve “sempre o controlo do jogo e a Zâmbia tentou sair mais no contra-ataque”.



“Foram eficazes e nós não conseguimos concretizar as situações de golo que tivemos. Há que aprender com os erros para melhorar no futuro”, disse.



Na segunda jornada do Grupo C do Mundial de sub-20, que se está a disputar na Coreia do Sul, Portugal defronta na quinta-feira a Costa Rica, que perdeu com o Irão, por 1-0, no primeiro jogo.



"Criámos inúmeras situações, mas faltou marcar. Se não criássemos oportunidades deveríamos estar mais preocupados, mas não foi isso que aconteceu. Não fomos felizes na hora de finalizar e penso que no próximo jogo vamos ser muito felizes. Acho que temos tudo para ser mais eficazes contra a Costa Rica, que vai ter de jogar o jogo pelo jogo porque também têm de ganhar. Vai ser um encontro aberto e penso que estamos preparados para o grande desafio", afirmou.



A seleção portuguesa volta a treinar na terça-feira, em Jeju, às 10h30, no último apronto antes do jogo contra os costa-riquenhos.