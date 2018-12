Diogo Jota põe fim a "série negra" do Wolverhampton

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Dez, 2018, 07:59 / atualizado em 06 Dez, 2018, 07:59 | Futebol Internacional

Nos jogos da 15.ª jornada, destaque ainda para o empate sofrido do Manchester United, de José Mourinho, ante o Arsenal (2-2), enquanto que o Everton, treinado por Marco Silva, também empatou (1-1), na receção ao Newcastle.



Na luta pelo título, o ritmo imposto pelo líder Manchester City - que venceu na terça-feira - só é minimamente acompanhado pelo Liverpool, vencedor do Burnley por 3-1.



O Liverpool chega aos 39 pontos, a dois do City. Na corrida para o terceiro posto, o Tottenham adiantou-se, já que ganhou ao Southampton por 3-1 e, com 33 pontos, deixou para trás Chelsea e Arsenal, ambos com 31.





O Manchester United é este ano de outro campeonato e segue no grupo das equipas entre o sexto e o oitavo posto, com 23 pontos.

Antes, Loftus-Cheek adiantou o Chelsea, aos 18 minutos, e o mexicano Raul Jimenez, jogador emprestado pelo Benfica, empatou, aos 59.





Após seis jogos sem ganhar (um empate, com o Arsenal, e cinco derrotas), os "Wolves" conseguiram uma tonificante vitória, sobre um dos históricos do futebol inglês, e seguem em 12.º, com 12 pontos.Diogo Jota, aos 63 minutos, marcou o golo do triunfo de uma equipa que também contou com Rui Patrício, Ruben Vinagre, João Moutinho, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro.Quanto aos "red devils", confirmaram que Mourinho tem mesmo de ser menos ambicioso este ano, já que por muito pouco não perderam em casa, com o Arsenal.Sem Pogba e Lukaku no "onze" inicial - depois entraram -, o MU colecionou erros e até saiu de Old Trafford com um ponto conquistado, prolongando para quatro os jogos sem ganhar na prova (três empates e uma derrota).Por duas vezes, o Arsenal adiantou-se (Mustafi, aos 26 minutos, e Lacazette, aos 68) e por duas vezes também o MU restabeleceu a igualdade, quase de seguida (Martial, aos 31, e Lingard, aos 69).Mesmo sem o trio de ataque Salah-Firmino-Mané no arranque - a linha ofensiva foi Shaqiri-Sturridge-Origi -, o Liverpool ficou bem no retrato e ganhou fora por 3-1 ao Burnley, que até abriu o marcador.Cork (54) adiantou o Burnley, enquanto os golos dos "reds" foram de Milner (62), Firmino (69) e Shaqiri (90+1).Quem também não tremeu foi o Tottenham, nesta fase da prova, superando o Southampton por 3-1 - golos de Kane (9), Lucas (51) e Son (55), para os "spurs", e de Austin (90+3,) para os visitantes.