Diogo Jota põe Liverpool nas meias-finais da Taça de Inglaterra

O avançado luso fez a diferença, aos 78 minutos, aproveitando uma assistência do grego Tsimikas, e os da casa, com o defesa português Tobias Figueiredo de início e os compatriotas Cafu e Xande Silva a entrarem na segunda parte, não conseguiram contrariar o resultado.



O campeão da Liga inglesa e atual líder, Manchester City, recorreu ao banco para 'embalar' para as ‘meias’, goleando o Southampton, por 4-1.



O treinador catalão dos 'Citizens', Pep Guardiola, contou com o português João Cancelo, mas deixou Bernardo Silva no banco, e teve de recorrer a Ryad Mahrez e Phil Foden já na última meia hora, face à resistência, e perigo, que o Southampton ainda oferecia.



A vitória por 4-1 é enganadora em relação às dificuldades que a equipa de Manchester sentiu em boa parte do jogo, desbloqueada já nos últimos 30 minutos, numa grande penalidade de De Bruyne, aos 62 minutos, quando se verificava uma igualdade a um golo.



Sterling abriu o marcador para a formação de Manchester, aos 12 minutos, mas um autogolo de Laporte, aos 45+2, em que a bola desviou no central, manteve a eliminatória acesa, e com crença, para o Southampton.



Pep Guardiola, que nem convocou o guarda-redes Ederson, acabou por fazer entrar Foden e Mahrez, para os lugares de Grealish e Gabriel Jesus, e foi com as mudanças que ganhou tranquilidade e uma qualificação segura.



Foden fez o 3-1, aos 75 minutos, e Mahrez não esperou muito para chegar ao quarto golo, aos 78.



Mais cedo, o Crystal Palace ‘engoliu’ o Everton, com as ‘águias’ a golearem por 4-0, com golos de Marc Guehi (25 minutos), Jean-Philippe Mateta (41), Wilfried Zaha (79) e Will Hughes (87), num jogo em que André Gomes foi titular nos visitantes.