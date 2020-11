Diogo Jota volta a faturar

Em Anfield Road, aos 41 minutos, o avançado português marcou o segundo golo dos ‘reds’, depois de Jonny Evans, defesa dos ‘foxes’, ter aberto o marcador, aos 21, com um autogolo.Na segunda parte, o avançado brasileiro Roberto Firmino confirmou o triunfo do Liverpool e a perda da liderança isolada do Leicester, que voltou a não poder contar com lateral português Ricardo Pereira, devido a lesão.





Diogo Jota, contratado esta temporada ao Wolverhampton, tornou-se no primeiro futebolista da história do Liverpool a marcar golos nos primeiros quatro jogos em Anfield Road a contar para a Liga inglesa.



“Estou muito orgulhoso. Eu só quero ajudar a equipa, mas quando esse tipo de situações acontece faz-me sentir bem, faz-me sentir orgulhoso e só me faz querer fazer mais e melhor”, disse Diogo Jota, em declarações à televisão oficial do Liverpool.



Para além do golo marcado este domingo, o avançado de 23 anos havia já faturado nos jogos em casa frente a Arsenal, Sheffield United e West Ham.



Num total de 12 jogos pelo Liverpool, em todas as competições, Jota leva oito golos, incluindo um ‘hat-trick’ na Liga dos Campeões frente à Atalanta.





Depois da vitória contra o Leicester, o Liverpool vai terminar a ronda no topo de Premier League com 20 pontos e em igualdade com o Tottenham, de Mourinho, que no sábado recebeu e bateu o Manchester City, rival do FC Porto na Liga dos Campeões, por 2-0.



O Leicester, que vinha de três triunfos consecutivos, é agora quarto classificado com 18 pontos, em igualdade com o Chelsea.