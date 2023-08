Diogo Leite e Tiago Tomás em destaque na Taça da Alemanha

No terreno do Unterhaching, do terceiro escalão, o Augsburgo foi derrotado por 2-0 e despediu-se cedo da atual edição da competição, juntando-se a Werder Bremen e Bochum na lista das equipas da Bundesliga já eliminadas.



Perante os amadores do Makkabi Berlim, o avançado Tiago Tomás, no seu jogo de estreia pelo clube, assinou dois golos e duas assistências na goleada de 6-0 do Wolfsburgo.



O defesa Diogo Leite também assinou o seu nome na lista de marcadores no apuramento (4-0) do Union Berlim no terreno do Astoria Walldorf, igualmente dos campeonatos amadores.