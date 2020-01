Diogo Queirós espera com paciência pela sua hora no FC Porto

O jogo com o Varzim, a contar para a Taça de Portugal, deu ao plantel principal do FC Porto mais uma estreia, a do médio Vítor Ferreira.



Vitinha como é conhecido junta-se assim a Diogo Costa e Diogo Leite, Romário Baró, Tomás Esteves e Fábio Silva todos campeões europeus da Youth League.



Dessa equipa o capitão Diogo Queirós só na próxima época pode vir a ter uma oportunidade na equipa principal de Sérgio Conceição.



Para já o defesa central está emprestado ao Excelsior Mouscron, da Bélgica, sem opção de compra e o jovem defesa acredita que essa é uma prova de confiança dos “dragões” para o futuro.



O facto de ser dos poucos a não ter tido ainda oportunidade na equipa principal é um assunto que Diogo Queirós desvaloriza.



A ideia era jogar e ganhar andamento na liga belga e isso está a ser conseguido. Diogo lembra o que lhe disse Sérgio Conceição antes de rumar à Bélgica.



O jogador sente-se acompanhado à distância pelos azuis e brancos.



Diogo Queirós tem sido titularíssimo no Excelsior Mouscron já marcou um golo e a época está a correr de feição.



Na Bélgica mas com o coração na cidade invicta Diogo olha para o campeonato e percebe que é imperioso bater o Benfica no próximo clássico no Dragão.



Diogo Queirós central e capitão das equipas de formação do FC Porto na Bélgica mas a pensar no regresso ao Dragão já na pré-época, como confessou ao jornalista Fernando Eurico.