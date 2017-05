Djokovic "despacha" del Potro e Thiem e disputa final de Roma com alemão Zverev

Lusa 20 Mai, 2017, 23:09 / atualizado em 20 Mai, 2017, 23:09 | Futebol Internacional

Djokovic teve mesmo de disputar hoje dois encontros frente a dois adversários complicados, casos do argentino Juan Martin del Porto e do austríaco Dominic Thiem.



Frente a del Porto, 34.º da hierarquia mundial, num encontro iniciado na sexta-feira, mas cuja conclusão foi adiada para hoje devido ao mau tempo, Djokovic esteve 'intratável', vencendo com claros 6-1 e 6-4.



De seguida, o sérvio defrontou Thiem, que vinha claramente motivado, depois de ter finalmente derrotado o espanhol Rafael Nadal na sexta-feira.



Mas o número sete do mundo foi completamente 'cilindrado' por Djokovic, que venceu o encontro por expressivos 6-1 e 6-0, em menos de uma hora.



"Foi, incontestavelmente, a minha melhor exibição da temporada. Fiquei feliz com cada minuto passado dentro do 'court' hoje, seja no encontro com del Potro, seja no encontro com Thiem, disse o sérvio na conferência de imprensa.



Na final, Djokovic, que tenta alcançar um quinto triunfo em Roma, vai defrontar o jovem alemão Alexander Zverev, 20 anos, que vai disputar a sua primeira final num torneio Masters 1.000, jogador que deverá integrar o 'top 10' mundial em caso de sucesso.