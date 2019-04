Dois golos de Gonçalo Guedes dão vitória ao Valência em casa do Bétis

Lusa Comentários 21 Abr, 2019, 22:10 | Futebol Internacional

O avançado luso marcou aos 45 minutos, num remate de fora da área após passe do brasileiro também ex-Benfica Rodrigo, que viria a ser expulso aos 82, e os ‘che’ foram para o intervalo a vencer, antes de fazer o segundo, de novo de fora da área, aos 49, desta feita assistido por Parejo.



Guedes, que acabou por sair aos 77 minutos, um minuto antes de o argentino Lo Celso reduzir, de penálti, fez o sexto golo nos últimos seis jogos, num total de oito tentos na temporada, cinco deles no campeonato de Espanha.



Após o médio do Bétis reduzir, aos 76 minutos, o Valência acabou por sofrer para segurar o 2-1, mas igualou o Sevilha, que hoje perdeu por 3-0 em casa do Getafe, no quinto lugar, com 52 pontos, e a dois pontos dos madrilenos, no quarto e último posto de acesso à Liga das Campeões.



Se os ‘che’ estão num bom momento de forma, com quatro vitórias seguidas em todas as competições e apurados para as meias-finais da Liga Europa, o Bétis somou a segunda derrota seguida e é nono, com 43 pontos, longe do acesso às competições europeias.



Antes, o Villarreal, que saiu da Liga Europa aos pés do Valência, venceu o Leganés em casa por 2-1 e subiu ao 14.º lugar, quatro pontos acima dos lugares de despromoção, graças a golos do colombiano Carlos Bacca (64) e do camaronês Toko Ekambi (80), sendo que o marroquino El Zhar reduziu de penálti, aos 87, para o 12.º classificado de ‘La Liga’.



Antes, um ‘hat-trick’ do francês Karim Benzema, no oitavo jogo seguido a marcar, deu a vitória ao Real Madrid na receção ao Athletic de Bilbau (3-0), reforçando o terceiro posto e continuando a perseguição ao vizinho e rival Atlético, segundo com mais quatro pontos.



O Getafe venceu o Sevilha e ultrapassou o rival no quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Levante empatou a duas bolas na receção ao Espanyol, com um golo do defesa português Rúben Vezo, e segue em 17.º, dois pontos acima da ‘linha de água’.



O campeonato é liderado pelo FC Barcelona, que no sábado venceu em casa a Real Sociedad (2-1), com 77 pontos, mais nove que o segundo classificado, o Atlético de Madrid, vencedor na visita ao Eibar (1-0).