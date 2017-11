Dois ou três destaques na seleção das alternativas

Mário Aleixo - RTP 15 Nov, 2017, 08:19 / atualizado em 15 Nov, 2017, 08:19 | Futebol Internacional

Em Leiria, a seleção nacional, com muitas novidades no "onze" em relação à Arábia Saudita (3-0), despediu-se de 2017 com talvez a pior exibição do ano, tal a falta de intensidade e velocidade que apresentou em toda a partida.



McKennie colocou os Estados Unidos em vantagem, aos 21 minutos, mas Antunes respondeu aos 31, registando o seu primeiro golo por Portugal, num verdadeiro "frango" do guarda-redes norte-americano Horvath.



No final o treinador nacional enumerava o que considerava ser os fatores menos positivos da equipa.





Entre desafios particulares e oficiais, Portugal já leva quatro jogos consecutivos sem conseguir ganhar aos Estados Unidos, que começam a habituar-se a dificultar a vida à seleção nacional.Como era esperado, Fernando Santos operou mais estreias absolutas na formação das quinas, com Ricardo Ferreira a entrar de início e Gonçalo Paciência e Rony Lopes no segundo tempo.No conjunto dos dois jogos particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos o selecionador terá ficado com mais dois ou três nomes de jogadores capazes de integrarem o lote de convocados para o Mundial2018. Manuel Fernandes e Gonçalo Guedes terão sido aqueles que deram mais nas vistas nos dois jogos. Beto e Antunes que já tem sido chamados à equipa confirmaram que são opções válidas, o primeiro na baliza e o segundo a lateral-esquerdo.A seleção só volta a jogar no próximo ano e até lá destaque para o sorteio da fase final do Campeonato do Mundo Rússia2018 que se realizará no próximo dia 1 de dezembro.