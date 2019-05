Dolores Silva é campeã de Espanha em futebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mai, 2019, 10:12 / atualizado em 08 Mai, 2019, 10:12 | Futebol Internacional

Cinco vezes campeã em Portugal, vencedora quatro vezes da Taça de Portugal, sempre ao serviço do 1.º de Dezembro, a internacional portuguesa esteve seis anos na Alemanha, representou o Duisburgo e o Jena, e o ano passado jogou no Sporting de Braga.



Agora nova partida para o estrangeiro para conquistar a liga espanhola.





A liga espanhola feminina de futebol entrou esta época para a história mundial ao assistirem 61 mil pessoas ao jogo entre o Atlético de Madrid-Barcelona, um recorde difícil de bater, tanto mais, o anterior estava perto dos 30 mil espetadores.A época ainda não terminou, sábado realiza-se a final da Taça da Rainha entre o Atlético de Madrid e a Real Sociedad.Dolores Silva, internacional portuguesa com 107 presenças na seleção principal e 21 na equipa de sub-19, conquistou o título espanhol e já se prepara para ganhar com o Atlético de Madrid a Copa de la Reina no próximo sábado.