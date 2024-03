Dortmund alcança vitória reduzido a 10 e mantém quarta posição na Bundesliga

Em Bremen, a jogar com menos um elemento desde o tempo de descontos da primeira parte, por culpa da expulsão de Sabitzer (45+1), o Dortmund conseguiu aguentar a vantagem alcançada antes, com golos de Malen (21) e Jadon Sancho (38).



O Bremen (nono) ainda conseguiu encurtar distâncias, aos 70, através de Njinmah (70), mas não conseguiu impedir que o Dortmund segurasse a quarta posição da tabela, com 47 pontos, mais um do que o Leipzig, que é quinto.



Mais cedo, o Bayern Munique ‘atropelou’ o Mainz (8-1) e mantém-se na perseguição ao líder Bayer Leverkusen.



Na Allianz Arena, em Munique, o avançado internacional inglês Harry Kane chegou aos 30 golos na Bundesliga, com os três tentos apontados hoje, aos 13, 45+7 e 70 minutos.



Pelo meio, ainda na primeira parte, Goreztka (20 minutos) tinha feito o segundo dos bávaros, dois minutos antes de o português Raphäel Guerreiro render o lesionado canadiano Alphonso Davies.



Thomas Müller (47), Musiala (61), Gnabry (66), o último numa grande finalização de calcanhar, anotaram mais três para o campeão germânico, antes de Kane fazer o terceiro da conta pessoal e Goretzka (90+2), uma vez mais, fechar a contagem, já no período de compensação.



Com este triunfo expressivo, a equipa de Thomas Tuchel passou a contabilizar 57 pontos, na segunda posição, contra os 64 do líder isolado Bayern Leverkusen, ainda sem qualquer derrota, e que no domingo recebe o Wolfsburgo. O Estugarda fecha o pódio, com 53.



À mesma hora, um golo na própria baliza de Isherwood (três minutos) e um tento de Baumgartner (50) foram suficientes para o Leipzig bater o lanterna-vermelha Darmstadt (2-0).



De resto, Borussia Mönchengladbach (12.º) e Colónia (16.º) empataram a três golos, enquanto o Ausgburgo (oitavo) bateu em casa o Heidenheim (11.º), por 1-0.