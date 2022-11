Dortmund, com mundialista Raphaël Guerreiro, volta a perder na Alemanha

No arranque da ronda, a última antes da paragem para o Mundial2022, a formação da casa já vencia por 3-2 ao intervalo, após uma primeira parte ‘frenética’, com golos de Hofmann (quatro minutos), do argelino Bensebaini (26) e do francês Marcus Thuram (30) para os locais, enquanto Julian Brandt (19) e Nico Schlotterbeck (40) ainda deram esperança ao Dortmund.



Na segunda parte, logo aos 46 minutos, o francês Kouadio Koné aumentou a vantagem do Mönchengladbach e o resultado manteve-se inalterado até final.



Depois do desaire no terreno do Wolfsburgo (2-0), o Borussia Dortmund voltou a perder e segue no sexto posto, para já a seis pontos do líder Bayern Munique, que nesta ronda visita no sábado o Schalke 04.



O Borussia Mönchengladbach subiu provisoriamente ao sétimo lugar, a dois pontos do seu rival de hoje.



Raphaël Guerreiro foi na quinta-feira um dos 26 jogadores eleitos pelo selecionador Fernando Santos para representar Portugal no Mundial de 2022, que se realiza no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro.