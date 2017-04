Dortmund dá pontapé de saída na noite das estrelas

Lewandowski está em dúvida no Bayern. Ancelotti, o treinador dos alemães, brincou e disse preferir ver Ronaldo no banco, Benzema na bancada e Gareth Bale em casa.



O treinador dos “merengues” Zinedine Zidane contará com os pesos pesados para o desafio.



À mesma hora, 19h45, realiza-se o Atlético de Madrid-Leicester.



O treinador dos “colchoneros”, Diego Simeone, está a postos e a prever poucos golos.



Craig Shakespeare, técnico do Leicester, quer surpreender na capital espanhola.



De ontem vem a vitória da Juventus sobre o Barcelona por 3-0.



Dybala, marcou dois golos, o argentino de 23 anos, faz capa nos jornais desportivos em Itália.



Maximiliano Allegri, técnico da “Juve” não dá o apuramento por garantido.



Luís Enrique, treinador do “Barça” assumiu a derrota.



O lançamento da jornada da UEFA feito pelo olhar do jornalista Alexandre Afonso.