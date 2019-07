Dortmund empresta alemão Schurrle ao Spartak Moscovo

Lusa Comentários 31 Jul, 2019, 17:16 | Futebol Internacional

“Desejamos ao André Schürrle tudo de bom para o seu período em Moscovo e o maior de sucesso possível", pode ler-se no twitter oficial do Borussia Dortmund.



Por sua vez, o clube que terminou a primeira liga russa no quinto lugar em 2018/2019, deu as boas-vindas ao campeão do Mundo pela Alemanha, em 2014, através de um vídeo com os melhores momentos da carreira do novo reforço.



Esta é a segunda cedência consecutiva do atleta germânico, de 28 anos, depois de na época transata ter representado o Fulham, de Inglaterra, que foi despromovido ao segundo escalão.



Para além de Dortmund e Fulham, Schurrle vestiu a camisola de outros clubes alemães como o Mainz, Bayer Leverkusen e Wolfsburgo, e foi treinado pelo português José Mourinho nos ingleses do Chelsea.