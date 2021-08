Dortmund, Estugarda e Hoffenheim entram a golear na Bundesliga

A jogar em casa, o internacional alemão Marco Reus adiantou o Borussia Dortmund, aos 23 minutos, após assistência de Erling Haaland, mas, apenas quatro minutos depois, um autogolo do médio Felix Passlack nivelou de novo o marcador.



Em mais uma tarde de inspiração, o ‘matador’ norueguês Haaland voltou a fazer um passe decisivo aos 32 minutos, desta feita para a finalização do belga Thorgan Hazard, e, dois minutos depois, fez o 3-1, com Reus a devolver-lhe a assistência que tinha recebido no primeiro golo.



Esta receita repetiu-se aos 70 minutos, com Reus a dar novo golo a Haaland, já depois de o norueguês ter assistido o jovem norte-americano Giovanni Reina, aos 58, para novo golo do Borussia Dortmund.



O melhor que o Eintracht Frankfurt conseguiu foi reduzir, aos 86, por intermédio do ponta de lança norueguês Jens Hauge, fixando o resultado final nos 5-2, que deixa o Borussia Dortmund no terceiro posto, enquanto os homens de Frankfurt estão no 16.º e antepenúltimo lugar.



Na liderança da 'Bundesliga' está o Estugarda, que deu 5-1 ao Fürth, com golos de Endo (30), Klement (36), Kempf (55 e 76) e Al Ghadiioui (61), e os visitantes, que seguem no 17.º e penúltimo posto, fizeram o ‘golo de honra’ aos 90+3, por Leweling.



Já o Hoffenheim bateu fora o Augsburgo por 4-0 e segue em segundo lugar, com o adversário na última posição. Os golos foram apontados por Bruun (37), Adamyan (79), Rutter (87) e Rudy (90+5).



Também o Wolfsburgo se estreou com o ‘pé direito’ nesta nova época na Alemanha, ganhando por 1-0 ao Bochum, com Weghorst, que tinha falhado um penálti aos cinco minutos, a redimir-se aos 22.



Os outros dois jogos do dia, entre Union Berlim e Bayer Leverkusen (1-1) e entre Arminia Bielefeld e Friburgo (0-0), terminaram empatados.