Dortmund goleia Leverkusen e sobe à terceira posição da liga alemã de futebol

Marco Reus foi a estrela da partida, ao marcar por duas vezes (55 e 79 minutos), embora tenha falhado uma grande penalidade aos 37 minutos. O inglês Jadon Sancho inaugurou a contagem, aos 13 minutos, e Maximilian Philipp marcou aos 63.



O Borussia Dortmund destronou assim o Bayer Leverkusen do terceiro lugar da 'Bundesliga', e reforçou a sua posição na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, agora com 54 pontos, mais três do que o Leverkusen, que por sua vez fica sob ameaça do Hoffenheim.



Antes, o Bayern de Munique, que conquistou já antecipadamente o seu sexto título consecutivo na liga alemã de futebol, voltou a dilatar a sua vantagem, ao vencer por 3-0 o Hannover.



Depois de uma primeira parte sem golos, coube a Thomas Muller, aos 57 minutos, inaugurar o marcador em Hannover, com o polaco Robert Lewandowski a confirmar a supremacia dos visitantes, aos 73 minutos.



Antes do apito final, Sebastian Rudy marcaria também, aos 89 minutos, colocando o Bayern de Munique com 78 pontos, mais 23 pontos do que o Schalke 04, segundo e com menos um jogo.



Já o Hoffenheim subiu hoje ao quinto lugar da liga alemã de futebol, que confere acesso direto à Liga Europa, ao vencer o Leipzig por 5-2, num encontro em que, no final da primeira parte, os visitantes venciam já por 3-0.



O Hertha Berlim, por seu turno, foi ao reduto do sétimo classificado da liga alemã, o Eintracht Frankfurt, bater a equipa da casa por 3-0, segurando o nono lugar, ameaçado pela vitória do Estugarda sobre o Werder Bremen por 2-0.



No fundo da tabela, o Hamburgo, penúltimo, conquistou uma importante vitória por 1-0 sobre o Friburgo, antepenúltimo, adiando para já a primeira despromoção da sua história, que fica presa por cinco pontos, quando ficam nove em disputa.