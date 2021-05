Dortmund vence com `ajuda` de Raphael Guerreiro e antecipa título do Bayern Munique

Sem o goleador Haaland, lesionado, o Dortmund entrou bem nas duas metades do jogo da 32.ª jornada. Primeiro, aos sete minutos, graças a um golo do capitão Marcos Reus, e depois, aos 51, com Jadon Sancho a fazer o 2-0, assistido por Raphael Guerreiro.



Uma vantagem que parecia segura, depois de uma hora de domínio da formação da casa, mas o Leipzig 'apareceu' no jogo e colocou o Dortmund em grande ‘aflição’, com dois golos que deram o empate aos visitantes.



Primeiro foi o central Lukas Klostermann a fazer o 2-1, aos 63 minutos, após um canto, e, aos 77, coube a Dani Olmo igualar, após uma ‘arrancada’ do sul-coreano Hwang Hee-Chan no lado esquerdo do ataque.



O resultado complicava em muito a vida do Borussia Dortmund, que, a duas jornadas do final, ainda luta por uma posição entre os quatro primeiros e, no domingo, entrará em campo o Eintracht Frankfurt, do avançado português André Silva, que está a apenas dois pontos.



Haaland, nas bancadas, mostrava sinais de nervosismo, emoções que acabaram por dar lugar aos abraços quando Raphael Guerreiro voltou a assistir Jadon Sancho nos instantes finais, para o internacional inglês fazer o 3-2, aos 87 minutos.



A vitória mantém o Dortmund na luta por um lugar nos quatro da frente, mas à espera do resultado do Eintracht, e a derrota do Leipzig consagra o Bayern Munique com o nono título consecutivo de campeão da 'Bundesliga', ainda antes da formação bávara receber hoje o Borussia Moenchengladbach.



Em outros jogos da tarde, também em zona de ‘Champions’, o Wolfsburgo (terceiro) recebeu e venceu por 3-0 o Union Berlin, com um ‘hat trick’ do croata Josip Brekalo, o que deixa a equipa com mais dois pontos do que o Dortmund e quatro do que o Eintracht.



No sexto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa, a nova competição da UEFA, vai manter-se o Bayer Leverkusen, que hoje empatou sem golos na visita ao Werder Bremen, formação um ponto acima do ‘play off’ de manutenção.



Em outro jogo, o já despromovido Schalke, do português Gonçalo Paciência, que não saiu do banco de suplentes, voltou a perder, desta vez diante do Hoffenheim, por 4-2, e depois de ter estado a vencer por 2-0.