Dortmund vence em Hamburgo e isola-se na liderança

Lusa 20 Set, 2017, 22:02 | Futebol Internacional

Ainda sem Raphael Guerreiro, a formação de Dortmund aproveitou o empate do Hannover no campo do Friburgo (1-1) e terminou a ronda sozinho na frente, agora com um ponto de vantagem sobre o campeão Bayern Munique.



Golos de Kagawa (24 minutos), Aubameyang (63) e Pulisic (79) fizeram os golos do Borussia na casa do 11.º classificado da 'Bundesliga'.



Por seu lado, o Hannover até esteve a vencer o Friburgo, com um golo de Harnik, aos 65 minutos, mas permitiu o empate já perto do fim, aos 83, por Petersen.



Na quarta posição aparece agora o Hoffenheim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, que foi vencer Ao campo do Mainz, por 3-2, num encontro em que deu a volta a uma desvantagem de dois golos. Uth 'selou' o trIunfo já nos descontos (90+2 minutos).



Na última posição, sem pontos e apenas com um golo marcado, continua o Colónia, que foi batido em casa pelo Eintracht Frankfurt, por 1-0.



Em ‘maus lençóis’ segue o Bayer Leverkusen, equipa habituada aos lugares cimeiros da tabela, que foi derrotado em Berlim pelo Hertha, por 2-1, e caiu para o 14.º posto com apenas quatro pontos.