Dortmund vence em Sevilha com Erling Haaland em grande

A resposta germânica surgiu ainda no primeiro tempo e com o norueguês Erling Haaland a exibir, mais uma vez, as ‘credenciais’ de goleador e de melhor marcador da prova ‘milionária’ (oito golos), ao anotar um ‘bis’, aos 27 e 43 minutos, já depois de Mahmoud Dahoud ter empatado o encontro, aos 19.



Embora continue a ser favorito para seguir em frente, o Dortmund, que contou com o internacional luso Raphaël Guerreiro entre os titulares, ainda permitiu que o Sevilha acalente ‘esperanças’ de uma reviravolta na Alemanha (09 de março), assentes no tento do holandês Luuk de Jong, aos 84 minutos.



Na quarta-feira, no arranque dos oitavos de final, o Paris Saint-Germain goleou o FC Barcelona por 4-1 e o Liverpool bateu o Leipzig por 2-0.



Os restantes quatro jogos da primeira mão dos ‘oitavos’ realizam-se na próxima semana. Em 23 de fevereiro, disputam-se as partidas Lazio-Bayern de Munique e Atlético de Madrid-Chelsea, e no dia seguinte jogam-se o Atalanta-Real Madrid e o Borussia Monchengladbach-Manchester City.