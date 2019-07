Dortmund vence Liverpool antes de os campeões europeus defrontarem o Sporting

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 11:04 | Futebol Internacional

O espanhol Paco Alcácer, aos três minutos, deu vantagem à formação alemã, que alinhou de início com o português Raphaël Guerreiro, mas o galês Harry Wilson empatou para os ingleses, que se apresentaram sem Salah, Sadio Mane, Alisson e Firmino, ainda na primeira parte, aos 35.



O vice-campeão alemão voltou a adiantar-se no segundo tempo, com dois golos em cinco minutos, dos dinamarqueses Delaney e Larsen, aos 53 e 58, numa vantagem que só foi reduzida através de uma grande penalidade convertida por Brewster, aos 75.



Nos Estados Unidos, o Liverpool vai defrontar o Sevilha, no domingo, em Boston, e o Sporting, na quarta-feira (01:05 de 25 de julho em Lisboa), em Nova Iorque.