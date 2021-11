Dortmund vence no regresso aos golos de Haaland e assume liderança da `Bundesliga`

Depois do desaire com o Sporting (3-1) em Alvalade, que valeu a eliminação da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund passou à condição a liderar a 'Bundesliga', num encontro entre equipas 'Champions' e em que o português Raphael Guerreiro voltou a estar ausente, devido a lesão.



Além do triunfo, a formação de Dortmund voltou a contar com Erling Haaland, a sua maior figura, já que o avançado norueguês e segundo melhor marcador da prova (agora 10 golos) estava afastado dos relvados desde 19 de outubro.



Haaland foi lançado na partida durante a segunda parte e fechou a contagem para a equipa forasteira, aos 81 minutos.



Antes, o Wolfsburgo, que ao contrário do Dortmund ainda está na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões, até chegou primeiro à vantagem, pelo holandês Weghorst, logo aos dois minutos, mas ainda na primeira parte, aos 35, Emre Can refez a igualdade, na marcação de uma grande penalidade.



Na segunda parte, o avançado holandês Malen consumou a reviravolta para o Dortmund, aos 55 minutos, antes de dar lugar a Haaland, aos 73.



A equipa de Marco Rose saltou para o comando da 'Bundesliga' e passou a somar 30 pontos, mais dois do que o Bayern Munique, que ainda hoje recebe o Arminia Bielefeld, penúltimo classificado.



Por seu lado, o Wolfsburgo caiu para o sétimo posto, com 20 pontos, e foi alcançado pelo Hoffenheim, que venceu por 6-3, com um 'hat-trick' do togolês Bebou, no terreno do Greuther Furth, cada vez mais último. O lanterna-vermelha da 'Bundesliga' soma apenas um ponto em 13 rondas.



Quem perdeu o 'comboio' da frente foi o Friburgo, terceiro posicionado, depois de perder no campo do Bochum, por 2-1.



Com este resultado, o Friburgo ficou a oito pontos do Borussia Dortmund e pode ser ultrapassado por Bayer Leverkusen e Union Berlim com o decorrer da jornada.



Destaque ainda para a goleada caseira do Colónia (4-1) sobre o Borussia Moenchengladbach, num duelo entre equipas que esta temporada aparecem no meio de tabela.